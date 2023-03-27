İbrahim Tatlıses'ten dikkat çeken yorum: Siyaset, Türkiye'de tırşik aşına döndü

2023 seçimleri için memleketi Şanlıurfa'dan aday adaylığı başvuru yaptığı konuşulan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek "Siyaset, Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette. Bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" dedi.

Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra siyasi görüşüyle de sık sık gündeme gelen İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimler için memleketi Şanlıurfa'dan 5. kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığı konuşuluyor. Tatlıses'in son paylaşımı ise gündem oldu.

"SİYASET TABİRİ CAİZSE TIRŞİK AŞINA DÖNMÜŞ"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine seçim çağrısı yapan İbrahim Tatlıses, "Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'da tabiri caizse tırşik aşına dönmüş vaziyette... Manasını hemşerilerime sorun bilir. Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşerilerime söylüyorum bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

TIRŞİK NEDİR?

Tırşik doğada bulunan yılan pancarı, yaban pancarı veya yılan yastığıdır. Çok zehirli bir bitkidir, çiğ olarak yenmez. Yemeği ise geleneksel usullerde yapılmalıdır.

ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Oda TV'ye verdiği röportajda "Beşinci kez aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Daha önce 4 defa Şanlıurfa'dan milletvekili aday adayı olan Tatlıses, bu sene için de "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" demişti.