İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler

Son olarak kızı Dilan Çıtak ile kavga eden ve arası açılan İbrahim Tatlıses yakın dostuyla da arasını bozdu. Tatlıses, 40 yıllık dostuna olay bir göndermede bulununca yanıt da gecikmedi. İbrahim Tatlıses sosyal medya paylaşımında "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin bu sözleri 40 yıllık dostu ve arasının bozulduğu Metin Cantimur'a söylediği öğrenildi. Cantimur'un ise Tatlıses'in sözlerine karşılık yanıtı sert oldu.

ESKİ DOSTUNA GÖZDAĞI VERDİ

"Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar ne kendisi bir daha konuşamaz" diyen eski dost, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kendi itibarsızlığını başkalarının attığı iftiralar ile örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun. 40 yıllık yoldaşlık, arkadaşlık, dostluk yaptığım fakat son yıllarda çevresinde menfaat ve çıkarları için sinsice planlar yapan kişilerin sözleriyle hareket etmesi bu şahısların kuklası haline gelmesi sebebiyle yolumu ayırdığım şahıs tarafından alçakça suçlanmış olmak elbette ki beni üzdü fakat bilinmesini isterim ki sabrın sonu vardır. Ben konuşursam ne yanındaki çıkarcılar, ne de kendisi bir daha konuşamaz."