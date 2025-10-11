Haberler

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ın Mezarı Başında Saygı Duruşunda Bulundu

İbrahim Tatlıses, Neşet Ertaş'ın Mezarı Başında Saygı Duruşunda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 'Bozkırın Tezenesi' olarak anılan Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümünde Kırşehir'deki mezarını ziyaret ederek dua etti ve sanatçıya duyduğu saygıyı dile getirdi.

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses, 'Bozkırın Tezenesi' olarak anılan Neşet Ertaş'ın Kırşehir'deki mezarını ziyaret etti. Tatlıses, "Babasının da öldükten sonra kıymeti bilindi, Neşet Ertaş'ın da öldükten sonra kıymeti bilindi" dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, 'Bozkırın Tezenesi' olarak bilinen Neşet Ertaş'ın vefatının yıl dönümü nedeniyle bir otelde düzenlenen etkinliğe katılmak için Kırşehir'e geldi. Ertaş'ın kabrine ziyarette de bulunan Tatlıses, dua okudu. Tatlıses, Neşet Ertaş'a duyduğu saygıyı dile getirerek, "Yollarımız Neşet ustayla çok fazla kesişmedi. Bir kez İbo Show'a konuk olmuştu. Bir de İzmir Havalimanı'nda karşılaştık. Ama çok fazla ekmeğini yedim. Üzerimde emeği çok. Onun çok ekmeğini yedik. Büyük bir sanatçıyı kaybettik, Allah rahmet eylesin" dedi.

Tatlıses, hem Neşet Ertaş'ın hem de babası Muharrem Ertaş'ın ölümünden sonra daha çok kıymet gördüğünü belirterek, "Babasının da öldükten sonra kıymeti bilindi, Neşet Ertaş'ın da öldükten sonra kıymeti bilindi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz talip

Galatasaray'dan kontrat istiyordu! Beklenmedik bir gelişme var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Galatasaray'dan kontrat isteyen Icardi'ye sürpriz talip

Galatasaray'dan kontrat istiyordu! Beklenmedik bir gelişme var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.