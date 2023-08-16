İbrahim Tatlıses'in ustasının oğlu hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in ustası Seyfettin Sucu'nun oğlu Mustafa Sucu, siroz hastalığından dolayı hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses, Sucu'nun babasının iyileşmesi için servetini harcamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in ustası " Şark Bülbülü" lakaplı Seyfettin Sucu'nun kendisi gibi ses sanatçı olan oğlu Mustafa Sucu hayatını kaybetti.

,Mustafa Sucu, Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı da olan Mustafa Sucu, Hepatit B'ye bağlı siroz hastalığından erken yaşta hayatını kaybeden babası ile aynı kaderi paylaştı. Sanatçı Sucu 57 yaşında hayatını kaybetti.

BABASI İLE AYNI KADERİ YAŞADI

Ölüm haberi ile yıkılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Sucu'nun babasının iyileşmesi için zamanında " Tüm servetimi harcarım" açıklamasını yapmıştı.