İbrahim Tatlıses'e rakip olsun diye çıkarılan Mahmut Tuncer, İmparator ile neden küstüklerini anlattı: Birbirimize gıcık oluyoruz

Yıllar önce İbrahim Tatlıses'e rakip olarak çıkarılan Mahmut Tuncer, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında meslektaşıyla neden hep küstüğünü anlattı. Tatlıses'e karşı saygısının olduğunu söyleyen Tuncer, "İkimiz de birbirimize gıcık oluyoruz. Bu zamana kadar 8-9 kere küsüp barıştık" dedi.

Sabunu Koydum Leğene, Bakkal Amca, Lo Lo, Altın Dişli Hayriye ve Ay Gördüm Allah gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınan 61 yaşındaki Mahmut Tuncer, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Futbol kariyerini bitirerek türkücü olduğundan bahseden Tuncer, İbrahim Tatlıses ile neden hep küstüklerini anlattı.

"FUTBOLCUYKEN BİR ANDA ŞARKICI OLDUM"

Uzun bir süre Şanlıurfaspor'da oynadığını anlatan Mahmut Tuncer, "Küçükken kafamda futbolcu olmak vardı. Bir süre de oynadım. Şarkıcı olmak aklımda yoktu, hep futbolcu olmak istedim. Lise son sınıfta futbol oynarken hiçbir amatör futbolcu para almazken ben alıyordum. Bir Karadeniz takımı vardı bizim Şanlıurfaspor onu yenmişti. Banyo yapmak için bir yere gitmiştik orada da stüdyo işi yapan tanıdık bir arkadaşımız vardı. Bir yere klip çekmeye giderken bizi de çağırdı. Şarkı söyleyecek arkadaşın 4-5 şarkıdan sonra sesi kısıldı. O esnada bana 'sen söyle' dediler. Sonra ben söyledim ve bir kaseti doldurduk. Bu şansın da şansı oldu" dedi.

"BENİ İBRAHİM TATLISES'E RAKİP OLARAK ÇIKARDILAR"

İbrahim Tatlıses'in rakibi olarak piyasaya çıktığını söyleyen Tuncer, sözlerine şöyle devam etti: "Kasetim çıktığında ben Şanlıurfaspor'da oynamaya devam ediyordum. 11 Nisan Urfa'nın kurtuluşudur. İbrahim Tatlıses de o zaman şöhretti ve kutlamada sahneye çıkacakmış. Biz de seyirci olarak gittik. Meğer organizasyonu yapan kişi İbrahim Tatlıses'in adını kullanarak bilet satmış. Sonra ben sahneye çıktım. Urfa Belediye Folklor ekibi, Ankara'ya televizyon çekimini gitti. Benim sesimi beğendikleri için beni de götürdüler. Gazinocunun biri 'Öyle bir ses bulayım ki İbrahim Tatlıses'e rakip çıkartayım' demiş. Sonra o adam beni sanatçı olarak almak istedi. İbrahim Tatlıses'e rakip olmam için beni çıkardılar."

"TATLISES'LE BİRBİRİMİZE GICIK OLUYORUZ"

"Ben İbrahim Tatlıses'in yanına gittiğimde kendimi sanatçı olarak hissetmem. Kendisi de buna şahittir. Benden yaşça büyük olduğu için yanında ağzımızı açıp konuşmayız. Bizim küslüklerimiz küçük kıvılcımlardan dolayı oluyor. 8-9 kez küstük. Bu küslüklerin altında hep gıcıklıklar yatardı. Birbirimize gıcık olurduk. Bir keresinde ayranına ekşi dediğim için 6 ay konuşmadık. Genelde küsen taraf o oluyor. Bulunduğumuz ortamlarda kimseyle küs olduğumuzu göstermemek için hemen barışırdık."