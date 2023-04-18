Irak'ta İbrahim Tatlıses izdihamı! Polis, biber gazıyla müdahale etti
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde büyük ilgiyle karşılandı. Bir mağaza açılışına katılan Tatlıses, "Irak ve Erbil benim kalem" dedi. Etkinliğin ilerleyen dakikalarında Tatlıses'i görmek için vatandaşlar izdihama neden olurken olay yerine gelen polis, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, şarkıcı Berdan Mardini ve oyuncu Şafak Sezer ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi. Uluslararası Erbil Havaalanına iniş yapan Tatlıses, Erbil halkının büyük ilgisiyle karşılandı.
POLİS, KALABALIĞA MÜDAHALE ETTİ
Erbil'de bir erkek giyim firmasının mağaza açılışına katılan Tatlıses, gördüğü büyük ilgi karşısında memnuniyetini ifade ederek, "Irak ve Erbil benim kalem" dedi. Mağaza açılışında toplanan binlerce Tatlıses hayranı ise "İbo" sloganları attı. Öte yandan, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Tatlıses'in mağazadan çıkmasını bekleyen hayranlar arasında izdiham yaşandı. Polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.