Irak'ta İbrahim Tatlıses izdihamı! Polis, biber gazıyla müdahale etti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer, Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde büyük ilgiyle karşılandı. Bir mağaza açılışına katılan Tatlıses, "Irak ve Erbil benim kalem" dedi. Etkinliğin ilerleyen dakikalarında Tatlıses'i görmek için vatandaşlar izdihama neden olurken olay yerine gelen polis, kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.