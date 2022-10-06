İBB Şehir Tiyatroları... YENİ SEZON 'HAMLET' İLE BAŞLADI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "İstanbul Klasiklerle Buluşuyor" temasıyla repertuvarını oluşturduğu 2022-2023 tiyatro sezonunu, kurucusu Muhsin Ertuğrul'un başlatmış olduğu 'sezonu bir Shakespeare oyunuyla açma geleneğini sürdürerek', William Shakespeare'in ölümsüz eseri Hamlet'in prömiyeriyle açtı.

Usta Yönetmen Engin Alkan, William Shakespeare'in yazdığı Hamlet'i farklı bir yorumla seyirciyle buluşturdu.

Tiyatro tarihinin en ünlü eseri Hamlet, 5 Ekim 2022 Çarşamba günü Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan prömiyerinde seyircinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Oyunun prömiyerine; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Kültürel Etkinlikler Müdürü Gül Ayşe Eken, Sosyal Hizmetler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, İBB Meclis Üyesi Murat Cirav, Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcısı Oytun Askeroğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Can Başak, Edebi Kurul Üyeleri Özen Yula ve Oğuz Atıcı'nın da aralarında olduğu Şehir Tiyatroları sanatçıları katıldı.

Oyunun sonunda söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:

"Bizim için her sezon, her prova, her oyun yeni bir yolculuk demektir; aramıza katılacak bir sürü yeni insan, yeni arkadaş demektir.

Bu yolculuk en sonunda sizlerle taçlanıyor. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim.

Biz bu sene İstanbul Şehir Tiyatrosu olarak İstanbullu seyircilerimizi klasiklerle buluşturmak istedik.

Özellikle gençleri klasiklerle buluşturmak istedik. Geçmişten geleceğe bir köprü olmak istedik.

Umarım bu yolculukta çok mutlu olmuşsunuzdur. Bütün oyunlarımıza bekliyoruz. Sizlere iyi bir sezon diliyorum," dedi.

Mumlar, kaybettiğimiz sanatçılar için yandı

İBB Şehir Tiyatroları sahnelerinde geleneksel olarak her sezon açılışında, kuliste geçmişte kaybettiğimiz bütün sanatçılarımız anısına mumlar yakılıyor.

Sahnelerimizde sanatçı ve teknik personelimiz bu geleneği tekrar yaşattılar.

Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirdiği, dramaturgisini Sinem Özlek'in, dekor-ışık tasarımını Cem Yılmazer'in, kostüm tasarımını Nihal Kaplangı'nın, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz'ın, hareket düzenini Senem Oluz'un, dövüş koreografisini Murat Turhan'ın yaptığı, fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyunda Alp Tuğhan Taş, Cihat Faruk Sevindik, Deran Özgen, Destan Batmaz, Direnç Dedeoğlu, Doğan Altınel, Doğan Şirin, Elçin Atamgüç, Emrah Derviş Soylu, Hüseyin Emre Şen, Mehmet Emre Ertunç, Oğuzhan Oğuz, Onur Şirin, Özgün Akaçça, Tevfik Şahin, Zafer Kırşan, Zeliha Bahar Çebi rol alıyor.

Oyun, 6-8 Ekim, 12-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde.

Hamlet

Usta yönetmen Engin Alkan, Shakespeare'in dünya klasikleri arasında haklı bir yere sahip bu oyununu, farklı bir yorumla seyirciyle buluşturuyor.

Yaşam ve ölüm arasında, iktidar ve intikam arasında, düşüncesi ile eylemi arasında insanın tüm zamanlara özgü çelişkilerini sahneye taşıyan, tiyatro tarihinin en ünlü eseri Hamlet, Engin Alkan'ın rejisinde çağdaş bir okumayla şimdiki zamandan bakılan çarpıcı bir hatırlamaya dönüşüyor.