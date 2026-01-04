Haberler

Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, yeni dizi projesindeki rolü için ilk kez tesettüre girdi. Avşar, "Aynı Yağmur Altında" dizisinde tesettürlü Fazilet Aydın karakterini canlandıracak. Bu deneyimin kendisi için farklı ve özel olduğunu dile getiren Avşar, tesettürün düşündüğünden çok daha konforlu olduğunu belirtti.

  • Hülya Avşar, 'Aynı Yağmur Altında' dizisinde tesettürlü Fazilet Aydın karakterini canlandıracak.
  • Hülya Avşar, hayatında ilk kez başörtüsü taktığını ve tesettürün düşündüğünden daha konforlu olduğunu söyledi.
  • 'Aynı Yağmur Altında' dizisi ATV'de yayınlanacak ve çekimleri Londra ile İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Usta oyuncu Hülya Avşar, yeni dizi projesindeki rolü için ilk kez tesettüre girdi. Rolü kapsamında başörtüsü takan Avşar, bu deneyimin kendisi için farklı olduğunu belirterek, tesettürün düşündüğünden çok daha konforlu olduğunu ifade etti.

Yeni dizisi "Aynı Yağmur Altında"da tesettürlü Fazilet Aydın karakterini canlandıracak olan Hülya Avşar, rolü gereği daha önce hiç deneyimlemediği bir görünümle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, bu deneyimin kendisi için farklı ve özel olduğunu dile getirdi.

"HAYATIMDA İLK KEZ DENEDİM"

Rolüyle ilgili verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Avşar, başörtüsü deneyimini şu sözlerle anlattı: "Hiç oynamamıştım, hayatımda da deneyimlememiştim. Ama açıkçası çok konforlu bir şey olduğunu düşünüyorum."

Başörtülü halinin kendisine yakıştığını da belirten Avşar, karakterle kurduğu bağın rolüne olumlu yansıdığını ifade etti.

YENİ İMAJI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hülya Avşar'ın setten paylaşılan görüntüleri ve açıklamaları, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Kullanıcıların bir kısmı Avşar'ın yeni imajını beğenirken, deneyimini açık sözlülükle anlatmasını da dikkat çekici buldu.

Hülya Avşar'ın, "Aynı Yağmur Altında" dizisindeki performansı ve tesettürlü karakteriyle nasıl bir etki yaratacağı şimdiden merak konusu oldu.

"Aynı Yağmur Altında", ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak bir drama dizisi olarak planlanıyor. Dizinin çekimleri başlangıçta Londra'da gerçekleştirildi; çekimlerin devamı İstanbul'da yapılacak.

Dizinin hikâyesi, insan hakları mücadelesine adanmış Rosa'nın Londra'daki bir protestoda hayatının değişmesiyle başlıyor. Rosa, bu süreçte karşılaştığı Ali ile İstanbul'da yolları yeniden kesişince kendisini zorlayıcı bir aşk ve dramın içinde buluyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Projede Hülya Avşar'ın yanı sıra çok sayıda tanınmış isim yer alıyor. Dizinin kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Nilsu Berfin Aktaş

Burak Tozkoparan

Fikret Kuşkan

Taro Emir Tekin

Bahar Şahin

Levent Ülgen

Deniz Uğur

Erkan Can

Mine Çayıroğlu

Sarp Bozkurt

Türkü Turan

Hikâye yoğun duygusal temalar ve dramatik dönüşümlerle sürerken, Avşar'ın tesettürlü karakteri Fazilet Aydın da dizide önemli bir yer tutuyor. İzleyiciler, projenin ATV ekranlarındaki yayın tarihini merakla bekliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi

Adım adım yeni savaşa doğru! Venezuela ordusu harekete geçti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Burası Antarktika değil Türkiye
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHalisBatmaz:

Bir öcü gördüm sanki

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail hakkı:

ALLAH C.C İnşeALLAH hidayet versin

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalisBatmaz:

Öcü

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDevran Demir:

Parayı görünce öcü olmakta var dimi kızına söylersin artık parayı verenin düdüğünü çalarım diye Berlin in Berlin 31 hesabı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak:

son çırpınışları

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
'ABD uçakları, altın rezervleri için Venezuela'ya girdi' iddiası

Maduro'nun tutuklanmasının ardından Venezuela'ya girdiler bile
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor
Okan Buruk iki ayrılığı açıkladı

Takımdaki iki ayrılığı açıkladı
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! 'Bitti' diyerek saat verdi

Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! "Bitti" diyerek saat verdi
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var