Hülya Avşar'dan yeni havuz videosu geldi! Bu sefer de çocuklarla dans etti

Geçtiğimiz günlerde programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Seninle neden evlenmediler?" sorusundan dolayı tepki çeken Hülya Avşar, yaz tatilini geçirmek için Ayvalık'taki evine geçti. Eleştirilere aldırış etmeyen Avşar, gelenekselleşen havuz videolarına bir yenisi daha ekledi.

Her sene havuz başında dans ettiği ya da yüzdüğü anları yayınlayan Avşar, bu sefer de siyah bikinisini giyerek çocuklarla dans etti. Enerjisi ve genç kızlara taş çıkartan fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 60 yaşındaki Avşar, çocuklarla eğlendiği anları gören kullanıcılar "Çocuklara olan düşkünlüğünüz çok içten, çok samimisiniz" yorumları yaptı.