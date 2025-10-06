Haberler

Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61 yaşındaki usta sanatçı Hülya Avşar, yaz sezonunu Balıkesir'de geçirdikten sonra İstanbul'a döndü. Kışa hazırlık yapan Avşar, uzun ve açık renkli saçlarına veda edip koyu tonlarda kısa bir kesim tercih ederek radikal bir imaj değişikliğine imza attı. Yeni tarzını sosyal medyada paylaşan sanatçıya, takipçilerinden beğeni ve övgü yağdı.

Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane isimlerinden Hülya Avşar, her zamanki gibi güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Yaz aylarını Balıkesir'deki yazlığında geçiren sanatçı, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'a dönüş yaptı.

Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Kış sezonuna hazırlık yapan Avşar, hayranlarını şaşırtan radikal bir değişikliğe imza attı. Uzun süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan ünlü sanatçı, yeni imajıyla yeniden gündeme geldi.

Avşar, uzun ve açık renkli saçlarını kestirip koyu renge boyatarak dikkat çekici bir değişim yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsü, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, "Her haliyle zarif", "Yıllara meydan okumaya devam ediyor", "Yeni imaj çok yakışmış" gibi yorumlarla ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.

Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Yıllardır hem Yeşilçam'daki başarıları hem de müzik kariyerindeki hit parçalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, bir kez daha tarzıyla gündeme oturmayı başardı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nelson Semedo'dan maç sonu çarpıcı sözler

Semedo'dan bomba sözler! Takım arkadaşlarını böyle suçladı
Görür görmez deliye döndü! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı

Dehşetten kaçamadı! Kucağındaki bebeğe aldırmadı, defalarca bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.