Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane isimlerinden Hülya Avşar, her zamanki gibi güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Yaz aylarını Balıkesir'deki yazlığında geçiren sanatçı, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'a dönüş yaptı.

Kış sezonuna hazırlık yapan Avşar, hayranlarını şaşırtan radikal bir değişikliğe imza attı. Uzun süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan ünlü sanatçı, yeni imajıyla yeniden gündeme geldi.

Avşar, uzun ve açık renkli saçlarını kestirip koyu renge boyatarak dikkat çekici bir değişim yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsü, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, "Her haliyle zarif", "Yıllara meydan okumaya devam ediyor", "Yeni imaj çok yakışmış" gibi yorumlarla ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.

Yıllardır hem Yeşilçam'daki başarıları hem de müzik kariyerindeki hit parçalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, bir kez daha tarzıyla gündeme oturmayı başardı.