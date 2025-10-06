Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği
61 yaşındaki usta sanatçı Hülya Avşar, yaz sezonunu Balıkesir'de geçirdikten sonra İstanbul'a döndü. Kışa hazırlık yapan Avşar, uzun ve açık renkli saçlarına veda edip koyu tonlarda kısa bir kesim tercih ederek radikal bir imaj değişikliğine imza attı. Yeni tarzını sosyal medyada paylaşan sanatçıya, takipçilerinden beğeni ve övgü yağdı.
Türk sinemasının ve müzik dünyasının efsane isimlerinden Hülya Avşar, her zamanki gibi güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor. Yaz aylarını Balıkesir'deki yazlığında geçiren sanatçı, havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'a dönüş yaptı.
Kış sezonuna hazırlık yapan Avşar, hayranlarını şaşırtan radikal bir değişikliğe imza attı. Uzun süredir sosyal medyada sessizliğini koruyan ünlü sanatçı, yeni imajıyla yeniden gündeme geldi.
Avşar, uzun ve açık renkli saçlarını kestirip koyu renge boyatarak dikkat çekici bir değişim yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı yeni görüntüsü, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri, "Her haliyle zarif", "Yıllara meydan okumaya devam ediyor", "Yeni imaj çok yakışmış" gibi yorumlarla ünlü sanatçıya övgüler yağdırdı.
Yıllardır hem Yeşilçam'daki başarıları hem de müzik kariyerindeki hit parçalarıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, bir kez daha tarzıyla gündeme oturmayı başardı.