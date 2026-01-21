Herkes albüm bekliyordu! Demet Özdemir'den müjde gibi açıklama

Haberler

Güncelleme:
Oyuncu Demet Özdemir, bir markanın lansmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müzikle ilgili sorulara 'Neden olmasın?' yanıtını veren Özdemir, hayranlarının albüm beklentisiyle gündeme geldi. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten oyuncu, müzikle ilgili hayallerinin olduğunu ifade etti. Ancak önceliğinin oyunculuk olduğunu belirtti. Özdemir'in bu sözleri, 'albüm geliyor mu?' sorularını yeniden gündeme taşıdı.

  • Demet Özdemir, albüm çıkarma fikri hakkında 'Neden olmasın?' yanıtını verdi.
  • Demet Özdemir, şu an için önceliğinin oyunculuk projeleri olduğunu belirtti.
  • Demet Özdemir, rol arkadaşı Necip Memili ile ilgili sosyal medyada konuşulan iddiaların abartıldığını ve konunun yapım ekibi tarafından yönetildiğini söyledi.

Yüzü olduğu markanın lansmanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demet Özdemir, hem müzikle ilgili beklentilere hem de dizi gündemine dair merak edilen konulara açıklık getirdi. Eşref Rüya'da seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni toplayan Özdemir, albüm çıkarma fikri hakkındaki sorulara "Neden olmasın?" yanıtını verdi.

ALBÜM BEKLEYENLERE YEŞİL IŞIK

Uzun süredir hayranlarının albüm beklentisiyle gündeme gelen Demet Özdemir, "Kesin cevaplarımla çok yaftalandım. İnşallah, güzel olacaksa… Neden olmasın." diyerek müzikle bağını inkâr etmedi. Şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirten oyuncu, müzikle ilgili hayallerinin olduğunu ifade etti. Ancak şu an için önceliğinin oyunculuk projeleri olduğunu vurgulayan Özdemir, doğru zaman geldiğinde müzikle ilgili adım atmaktan çekinmeyeceğinin sinyalini verdi. Özdemir'in bu sözleri, "albüm geliyor mu?" sorularını yeniden gündeme taşıdı.

NECİP MEMİLİ SORUSUNA NET YANIT

Albüm konusunun ardından dizisiyle ilgili sorulara geçen Özdemir, rol arkadaşı Necip Memili'nin yer aldığı yapımla ilgili sosyal medyada konuşulan "içeriklerin kaldırılması" iddialarına da açıklık getirdi. Sürecin abartıldığını belirten Özdemir, yaşananların kendi kontrolünde olmadığını, konunun yapım ekibi tarafından yönetildiğini söyledi.

Başarılı oyuncu, "Sette o kadar keyifli vakit geçiriyoruz ki, bir sorun olduğunu sanmıyorum zaten bunu kendisi de açıkladı. Eli bile çarpmış olsa İkizler burcu olduğu içindir. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor." diyerek diziyle ilgili spekülasyonlara nokta koydu.

MÜZİKLE BAĞI YABANA ATILMIYOR

Demet Özdemir, bugüne kadar yer aldığı projelerde seslendirdiği şarkılar ve sahne performanslarıyla da dikkat çekmişti. Dizilerinde söylediği parçalar ve sosyal medyada paylaşılan müzik performansları, oyuncunun müziğe olan ilgisini gözler önüne sererken, hayranları tarafından da ilgiyle karşılanmıştı. Özdemir'in açıklamaları, müzikten tamamen kopmadığını ancak bu alanda adım atmak için doğru zamanı beklediğini gösterdi.

Zehra Sadıç
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

biz albüm malbüm değil insanca yaşayacağımız emekli maaşı bekliyoruz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

Sesi güzel değil ayrıca yüzüde hiç güzel değil tuba büyüküstün buna bin basar güzellik konusunda

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Bi sen eksiktin sanki ! Yapay zekadan dinliyoruz artık, sizin çirkin seslerinize gerek kalmadı.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

