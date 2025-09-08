Hepsi Grubunun üyelerinden Yasemin Yürük'ün acı kaybı

2000'li yılların başında müzik dünyasına damga vuran Hepsi grubu, 2004'te Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük tarafından kurulmuş, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak 2009'da Gülçin Ergül'ün ayrılığıyla grup dağılarak müzik serüvenini noktaladı.

O dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Yürük, bu kez müzik kariyeriyle değil, yaşadığı büyük kayıpla gündeme geldi. Yürük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Mehmet Yürük'ün vefatını duyurdu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Babamız Mehmet Yürük'ü kaybettik. Cenazemiz 8 Eylül Pazartesi günü, ikindi namazına müteakip Büyükada Hamidiye Camii'nden kaldırılacaktır. Dualarınızı ve güzel dileklerinizi bekliyoruz."