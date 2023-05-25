Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

Rıza Kocaoğlu ile ilişkisini noktalayan Hazal Subaşı, gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başsavcı'ya kaptırdı. İkili Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Dizi setinden tanıştığı Rıza Kocaoğlu'ndan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını bir süre aşka kapatan Hazal Subaşı, aşk orucunu bozdu.

MEKAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Güzel oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başsavcı ile aşk yaşamaya başladı. Hazal Şubaşı, yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

PANİKLEDİ

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, gazetecileri karşısında gören çift büyük şaşkınlık yaşadı. Atakan Başsavcı'nın panik yaptığı anlar kameraya yansırken güzel oyuncu yeni ilişkisi hakkında az da olsa bilgi verdi.

"BİR AYDIR BİRLİKTEYİZ"

Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, "İlişkimiz daha çok yeni. Bir aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.