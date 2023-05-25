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Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

Magazin Haberleri

Rıza Kocaoğlu ile ilişkisini noktalayan Hazal Subaşı, gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başsavcı'ya kaptırdı. İkili Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Dizi setinden tanıştığı Rıza Kocaoğlu'ndan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını bir süre aşka kapatan Hazal Subaşı, aşk orucunu bozdu.

Güzel oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başsavcı ile aşk yaşamaya başladı. Hazal Şubaşı, yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, gazetecileri karşısında gören çift büyük şaşkınlık yaşadı. Atakan Başsavcı'nın panik yaptığı anlar kameraya yansırken güzel oyuncu yeni ilişkisi hakkında az da olsa bilgi verdi.

Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, "İlişkimiz daha çok yeni. Bir aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Aras Bulut İynemli Hazal Subaşı Magazin Haberler

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