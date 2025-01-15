Hazal Kaya 'Şakir Paşa Ailesi' dizisine katılıyor

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı "Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler" dizisi için ailenin Büyükada'daki köşkünün aynısı olarak Kartal'da inşa edilen dekor, gece yarısı çıkan yangında kül olmuştu.

Yangın nedeniyle yayından bir süre için kaldırılan dizinin çekimlerine geçtiğimiz hafta yeniden başlandı.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, yeni bölümü yetiştirilmeye çalışılan diziye flaş bir isim katılıyor.

Rol aldığı pek çok projenin mimarı Fatih Aksoy'la buluşan Hazal Kaya'ya Aksoy'un çocuk yaşlarını Azra Aksu'nun oynadığı Aliye Berger'i oynamasını teklif edildiği ortaya çıktı. Rolü kabul eden Hazal Kaya Türkiye'nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarımızdan Aliye Berger'e hayat verecek.