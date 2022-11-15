Hayko Cepkin nostalji yolculuğuna çıktı! Gençlik halini görenler tanıyamadı
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan Hayko Cepkin, gençlik yıllarında çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçıyı görenler oldukça şaşırdı.
Müzikteki başarısının yanı sıra Elçin Sangu iledünyaca ünlü 'Jekyll & Hyde' müzikalinde yer alan Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkardı.
HAYRANLARI TANIYAMADI
Eski fotoğrafını paylaşan Hayko Cepkin'in gençlik halini görenler tanıyamadı. Cepkin'in fotoğrafına ise hayranları yorum yağdırdı. İşte Hayko Cepkin'in yıllar önce çekildiği vesikalık fotoğrafı.