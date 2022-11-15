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Hayko Cepkin nostalji yolculuğuna çıktı! Gençlik halini görenler tanıyamadı

Magazin Haberleri

Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan Hayko Cepkin, gençlik yıllarında çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçıyı görenler oldukça şaşırdı.

Müzikteki başarısının yanı sıra Elçin Sangu iledünyaca ünlü 'Jekyll & Hyde' müzikalinde yer alan Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını nostalji yolculuğuna çıkardı.

HAYRANLARI TANIYAMADI

Eski fotoğrafını paylaşan Hayko Cepkin'in gençlik halini görenler tanıyamadı. Cepkin'in fotoğrafına ise hayranları yorum yağdırdı. İşte Hayko Cepkin'in yıllar önce çekildiği vesikalık fotoğrafı.

Hayko Cepkin nostalji yolculuğuna çıktı! Gençlik halini görenler tanıyamadı

Hayko Cepkin nostalji yolculuğuna çıktı! Gençlik halini görenler tanıyamadı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hayko Cepkin Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Mustafa Öztürk:

nasıl tanıyamıyorlar 100 kişiye sorsan gençlik resmini gösterip 100üde hayko cepkin der

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