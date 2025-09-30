Hayatını kaybeden Güllü'nün son anlarını komşusu anlattı: Gözlerini açtı, yaşıyordu

Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının ani ölümü kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, intihar iddiaları ve cinayet şüpheleri de gündeme geldi. Olayla ilgili ortaya çıkan kamera kayıtları ise kafalarda soru işaretlerini artırdı.

OLAYIN TANIĞI KONUŞTU

TV8'de hafta içi her gün Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu programda, Güllü'nün yakınları canlı bağlantıyla olay gecesini anlattı. İlk olarak Güllü'nün bir dönem asistanlığını yapan komşusu Çiğdem Deniz Hanım'ın kardeşi Engin Bey, yaşananları aktardı.

"YANINA GİTTİĞİMDE YAŞIYORDU"

Engin Bey, o gece mutfakta yemek hazırlığındayken Güllü'nün odasından kızların çığlık seslerini duyduklarını söyledi. Kapıya koştuklarında sanatçının yüzüstü şekilde yerde yattığını gördüklerini ifade etti. O anlarda Güllü'nün hayatta olduğunu, gözlerini açtığını ve bilincinin açık olduğunu da ekledi.

Ambulans çağrıldığını, ancak sağlık ekipleri geldiğinde artık yaşam belirtisi kalmadığını belirten Engin Bey, "Güllü abla o sırada yaşıyordu. Gözlerini açtı. Fakat ambulans geldiğinde çoktan vefat etmişti" dedi.

"POLİSLERİN AYAKLARINA SARILDI"

Engin Bey sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Ambulans geldiğinde, ölmüştü yani 3, 4 dakika sonra ölmüştü. Polisler geldiğinde Tuyan öldüğünü anlayınca kendini kaybetti. Fenalık geçirdi hatta polislerin ayaklarına sarılıyordu. Yani ne olur annemi hastaneye yetiştirin falan diye.

"GÜLLÜ ABLANIN ODASINDA KAMERA VAR"

Sanatçının ölümünün ardından olay yerine polis ve savcı sevk edildi. İncelemeler yapılırken kamera kayıtları detaylıca incelendi. Özellikle Güllü'nün odasında bulunan kameraların kayıtları, soruşturmanın odak noktası oldu. Engin Bey, bazı iddialara değinerek, "Yan daireden geçiş olduğu söyleniyor ama böyle bir şey imkânsız. Zaten odada kamera var, öyle bir şey olsa kayıtlarda çıkar. Yani oradan geçiş yapılsa dahi Güllü ablanın odasında kamera var. Giriş yapılsa orada giren kişi gözükür yani. İçeride ne yaşandı onu bilemem ama denge problemi vardı." sözleriyle iddiaları yorumladı. Ayrıca Güllü'nün bir süredir denge problemi yaşadığını, bu durumun kazaya sebep olmuş olabileceğini dile getirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Güllü'nün ölümünün ardından savcılık ve cinayet masası ekipleri olayı titizlikle araştırmaya başladı. Kamera kayıtları, olay yerinde bulunan deliller ve görgü tanıklarının ifadeleri inceleniyor.

Ünlü sanatçının ani ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yaratırken; "intihar mı, kaza mı, yoksa başka bir müdahale mi?" sorusu hâlâ netlik kazanmış değil.