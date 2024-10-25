Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i son haliyle ağızları açık bıraktı
Hayat Bilgisi dizisinde 'Kikirik' karakteriyle tanınan Çisil Oral'ın yıllar içerisindeki inaılmaz değişimi görenleri hayrete düşürdü. 45 yaşındaki ünlü oyuncu, estetik operasyonlar sonucu adeta bambaşka biri oldu.
Yıllar önce yayınlanan ve unutulmaz diziler arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın son haliyle görenleri hayrete düşürdü.
Geçirdiği estetik operasyonlarla zamanın izlerini silen ve kendini yenileyen Oral, 45 yaşında olmasına rağmen genç ve enerjik bir görünüme sahip. Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.
İşte ünlü oyuncunun son hali;