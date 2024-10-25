Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i son haliyle ağızları açık bıraktı

Yıllar önce yayınlanan ve unutulmaz diziler arasında yer alan Hayat Bilgisi'nin 'Kikirik'i Çisil Oral'ın son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

Geçirdiği estetik operasyonlarla zamanın izlerini silen ve kendini yenileyen Oral, 45 yaşında olmasına rağmen genç ve enerjik bir görünüme sahip. Şimdilerde 45 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

İşte ünlü oyuncunun son hali;