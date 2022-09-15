Hayat Bilgisi'nin Sevilen İsmi Evlendi!

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Hayat Bilgisi dizisinde Kopil karakterini oynayan ve hafızalara kazınan Serhan Arslan, Nazlı Ceren Köksal ile nikah masasına oturdu. İşte Serhan Arslan'ın eşi...

Hayat Bilgisi, Cennet Mahallesi ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerden tanıdığımız ünlü oyuncu Serhan Arslan, uzun süredir modacı Nazlı Ceren Köksal ile aşk yaşıyordu.

İkili, Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünya evine girdi.

Arslan ile Köksal'ı bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı.

SERHAN ARSLAN KİMDİR?

Serhan Arslan (d. 15 Ocak 1981, İstanbul), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve sunucudur.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. Henüz 8 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başladı. Londra'da, Central Saint Martin ve East 15 Acting School'da oyunculuk üzerine atölye çalışmalarına katıldı. San Francisco'da, The Actors Center of San Francisco'da çalıştı. Berlin Film Festival/Berlinale Talent Campus'e ülkemizden seçilen ilk oyuncu oldu.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile şöhrete kavuştu. Cennet Mahallesi, Akasya Durağı, Emret Komutanım ve Yahşi Cazibe gibi sevilen projelerde rol aldı.

Serhan Arslan, modacı Nazlı Ceren Köksal ile evlidir.