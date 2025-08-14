Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı

Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı
Amerikalı oyuncu Jason Momoa, 2007'de Hawaii'de çıktığı sörf gezisinde boğulma tehlikesi atlattı. Dev dalgalar arasında bağı kopan Momoa, uzun süre kurtarılmayı beklediğini, o an aklına sadece 3 aylık kızı geldiğini ve pes etmek üzereyken bir arkadaşının onu fark ettiğini anlattı.

Amerikalı ünlü oyuncu Jason Momoa, tatil için gittiği Hawaii'de 2007 yılında yaşadığı tehlikeyi yıllar sonra anlattı. Maui kıyılarında sörf yaparken boğulma tehlikesi geçiren Momoa, yaşadıklarını "hayatımın en zor anı" olarak tanımladı.

SmartLess podcast'inde konuşan 46 yaşındaki oyuncu, "Yaklaşık 13 mil kıyı boyunca kürek çekiyorduk. Yedinci milde bağım koptu. Kıyıdan neredeyse bir mil açıktaydık ve Maui'de rüzgâr çok serttir," dedi.

KIZINI DÜŞÜNÜNCE YIKILDI

Dev dalgalar arasında mücadele eden Momoa, "Küreğimi sallıyordum ama kimse göremiyordu. O sırada aklıma o dönem sadece 3 aylık olan kızım geldi. Kendimi kaybettim," diye konuştu.

Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı

Yorgunluktan kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediğini belirten oyuncu, "Vücudum durdu, batmaya başladım. Parmağım resife değdiğinde pes etmiştim" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞI HAYATA DÖNDÜRDÜ

Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda bir arkadaşı onu fark etti. Tahtalarına yeniden çıkıp kıyıya dönmeye çalıştılar ancak sert dalgalarla bir kez daha suya düştüler. Önlerinde hâlâ 7 mil vardı. Momoa, "Kanlar içindeydim, gücüm tükenmişti" diyerek o günü ölümden kıl payı kurtulduğu an olarak nitelendirdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Lokma döktür , sevaptır

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıS.O:

Gecmis olsun Aquamen

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
