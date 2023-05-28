Hatice'nin seçim kombini yine olay yarattı! Bu sefer başını kapatarak gitti

Her oy kullanmaya gittiğinde yaptığı kombinlerle adından söz ettiren şarkıcı Hatice bu sefer de kırmızı kombiniyle dikkat çekti. Beyaz gözlük ve başörtüsü tercih eden Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oyumu kullandım. Yaşlandığınızda bile kamburunuz olmasın istiyorsanız dik durun. En büyük zenginlik budur. Dik duruşunuz varsa saygıyla, menfaatiniz varsa haramla yaşarsınız" ifadelerini kullandı.

2019 ve 14 Mayıs'ta oy kullanmaya giderken yaptığı kombinlerle dikkatleri üzerine çeken Hatice, bu seçimde de kıyafetiyle adından söz ettirdi.

BAŞINI KAPATTI

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini dile getiren şarkıcı, bu sefer de kırmızı etek ve ceket kombini yaptı. Şarkıcı bu sefer başörtüsü takarak da dikkat çekmeyi başardı. Sandık başında verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan Hatice, "Oyumu kullandım. Yaşlandığınızda bile kamburunuz olmasın istiyorsanız dik durun. En büyük zenginlik budur. Dik duruşunuz varsa saygıyla, menfaatiniz varsa haramla yaşarsınız" dedi.

14 MAYIS'TA BEMBEYAZ GİYİNMİŞTİ

Beyaz elbise, eldiven, şapka ve köpeğiyle 14 Mayıs'ta oy kullanmaya giden Hatice, sandık başında verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayarak şu ifadeleri kullanmıştı: "Günaydın; Atam, bugün her günden daha farklı içim, çocuk gibi. Senin için süslendim, beyazlara büründüm, bilirim sen laciverdin dışındaki bütün renkleri seversin. Yeşile hayranlığını da bilirim. En sevdiğin şairlerden Faruk Nafiz Çamlıbel'in yeşil hem de şiiri kulağımda ve temenni ediyorum ki bugün hak hukuk adalet kazanacak. Bugün dürüstlük kazanacak, bugün demokrasi canlanacak, bugün sen kazanacaksın. İlmek ilmek duvarını ördüğün bu ülkenin insanları yani bizler seni yattığın yerde şahlandıracağız."

14 Mayıs

28 Mayıs