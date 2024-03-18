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Hande Yener'in annesi yaşamını yitirdi

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Şarkıcı Hande Yener'in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti. Yener, sosyal medya hesabından annesinin ölüm haberini paylaştı.

Şarkıları ve sahne şovlarıyla adından söz ettiren Hande Yener'in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener yaşamını yitirdi.

DÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Hande Yenerin acı günü Dünyamı kaybettim

12 yıl önce babasını kaybeden Hande Yener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin ölüm haberini vererek "Dünyamı kaybettim bu sabah… Anneciğimi toprağa verdim…

Öyle çok çabaladık ki iyileşmesi için ama bu kez maalesef olmadı. Arayıp soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Hande Yener'in annesi hayatını kaybetti

2015 YILINDA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Hande Yener'in annesi 2015 yılında beyin kanaması geçirmişti. O dönem annesinin durumu hakkında konuşan şarkıcı, "Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış.

Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım" demişti.

Hande Yener'in annesi hayatını kaybetti

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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