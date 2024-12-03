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Hande Sarıoğlu dekolte yorumu yaptı, sözlerine yorum yağdı

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Söylemezsem Olmaz programında Nesrin Cavadzade'nin dekoltesi yorumcular Hande Sarıoğlu ve Pınar Eliçe'yi rahatsız etti. Sık sık iddialı tarzlarıyla gündeme gelen Sarıoğlu ve Eliçe'nin dekolteden rahatsız olmalarına sosyal medyada yorum yağdı.

Nesrin Cavadzade, katıldığı ödül gecesinde iddialı tarzıyla adından söz ettirdi. Geceye beyaz bir elbiseyle gelen oyuncu dekoltesiyle bir bakana bir daha baktırdı. Nesrin Cavadzade'nin dekoltesi Söylemezsem Olmaz masasında da konuşuldu. Sık sık iddialı tarzlarıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu ve Pınar Eliçe oyuncunun tarzını eleştirdi.

Hande Sarıoğlu dekolte yorumu yaptı, sözlerine yorum yağdı

"HER YERİ DE AÇMAZSIN"

Hande Sarıoğlu "Artık saçma sapan dekolteler verilmeye başlandı, dekolte hani şöyle straplez giyersin ama bu nedir ya" deyince Eliçe ise "Her yeri de açmazsın" dedi. Hande Sarıoğlu ise "Bu nedir ya, biz bunu ekranda gösteremiyoruz bu giymiş olduğu aşağı iniyor veremiyoruz ekranda. Anlamsız ve manasız bu dekolte niye burada var diye sorguladığımız gereksiz." ifadelerini kullandı.

"KORKUNÇ BİR GÖRÜNTÜ"

Hande Sarıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bu açıklamalar sonra Hande Sarıoğlu'nun Youtube yayınlarında yaptığı hareketler hatırlatıldı. Diğer yorumcu da Nesrin Cavadzade'nin kıyafetini "Nesrin giyinmeyi unutmuş neredeyse bölgelere kadar gözükecek gösteremiyoruz korkunç bir görüntü olmuş" dedi. Yorumcuların bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. Sansürü yanlış bulanlar "Herkes kendine baksın" ifadelerini kullandı.

Hande Sarıoğlu dekolte yorumu yaptı, sözlerine yorum yağdı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDODOK DODOK:

Sapık ruh halleri tarz olmuşşşş...

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