Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılık nedeni belli oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile sosyetik iş insanı Hakan Sabancı cephesinde şok gelişme! Üç yıldır doludizgin devam eden aşkın son bulduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYADAN SİLİNCE AYRILIK İDDİASI GÜÇLENDİ

Bir süredir evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftin, sürpriz bir şekilde ayrıldığı öne sürüldü. Hande Erçel'in Instagram hesabından Sabancı ile olan romantik pozlarını silmesi, "Ayrılık kesinleşti" yorumlarını beraberinde getirdi.

"ASLINDA AĞUSTOSTA BİTTİ"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken, ayrılığa dair kulis bilgilerini paylaştı. Erken, "Aslında ayrılık süreci ağustos başında başladı. Hande Erçel, yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığında ilişkileri bitmişti. Sadece duyurmak için beklediler." dedi.

ARZU SABANCI EVLİLİĞE ONAY VERMEDİ

Çiftin yollarını ayırmasındaki asıl sebep ise aile krizi çıktı. İddialara göre Erçel evlilik için karar almıştı ancak Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, bu evliliğe sıcak bakmadı. Annesinin resti sonrası çiftin İtalya tatili dönüşü ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü.

"CEHALET UYKU GİBİDİR" PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ayrılık dedikodularının üzerine Arzu Sabancı'nın sosyal medya paylaşımı da olay oldu. Instagram hesabından, "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır." sözünü paylaşan Sabancı, gönderisiyle gündemi adeta salladı.