Hande Erçel ve Barış Arduç yine çok konuşuluyor! Ateşli sahneler olay oldu!

Geçtiğimiz yıl "Rüzgâra Bırak" filmindeki güçlü enerjileriyle büyük beğeni toplayan Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez ekranlarda romantik bir hikâyeyle izleyicinin karşısına çıkıyor. İkilinin başrollerini paylaştığı yeni dizi "Aşkı Hatırla", yayınlandığı ilk andan itibaren büyük ses getirdi.

Romantik dram türündeki yapım, sadece senaryosuyla değil, iki başarılı oyuncunun ekrana taşıdığı gerçekçi ve derin kimyayla da adından söz ettiriyor. Erçel ve Arduç'un yeniden bir araya gelmesi, ekran başındaki izleyiciler kadar sektördeki yorumcuların da dikkatini çekti.

Sekiz bölüm olarak planlanan dizinin çekimleri Kapadokya'nın masalsı atmosferinde başladı, İstanbul'da ise son buldu. Hem taşra romantizmini hem de metropolün karmaşasını harmanlayan yapım, hikâyesinin yalın gücüyle öne çıkarken, görsel anlatımıyla da izleyiciyi içine çekiyor.

"Aşkı Hatırla", geçmişle yüzleşen iki karakterin yollarının yeniden kesişmesini konu alırken; zaman, hafıza ve ikinci şans gibi evrensel duyguları izleyiciyle buluşturuyor. Hande Erçel'in kırılgan ama güçlü kadın karakteri ve Barış Arduç'un içe dönük, pişmanlıklarla yüzleşen adam portresi, dizinin duygusal derinliğini artırıyor.

Dizide yer alan bazı sahneler ise çok kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Erçel ve Arduç'un birlikte yer aldığı ateşli sahneler, hem hayranları hem de magazin sayfalarının gözünden kaçmadı. Sahici oyunculukları ve göz göze geldikleri anlarda kurdukları duygusal bağ, "bu sadece bir sahne değil" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Duygusal yoğunluğun zirve yaptığı anların, iki oyuncunun özel hayatına dair spekülasyonları da tetiklediği görülüyor.