Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı
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Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı
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"Rüzgara Bırak" filmindeki uyumlarıyla ve cesur sahneleriyle dikkat çeken Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez "Aşkı Hatırla" dizisinde yeniden bir araya geliyor. İkinci tanıtımı yayınlanan yapım, etkileyici sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en iddialı projeleri arasında gösteriliyor.

Geçtiğimiz yıl "Rüzgara Bırak" filminde yakaladıkları uyumla adlarından söz ettiren Hande Erçel ve Barış Arduç, bu kez "Aşkı Hatırla" dizisinde yeniden bir araya geliyor. İzleyicinin büyük ilgi gösterdiği bu ikili, romantik dram türündeki yapımla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Sekiz bölümden oluşan ve çekimlerine Kapadokya'da başlanan dizi, İstanbul'da tamamlandı. Bugün yayınlanan ikinci tanıtım, dizinin merakla beklenen sahnelerine dair ipuçları verdi. Tanıtımda Güneş ve Deniz karakterlerinin duygusal yakınlaşması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Oyunculuğu sık sık tartışmalara konu olan Hande Erçel ile son olarak "Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinde izlediğimiz Barış Arduç'un kimyası bir kez daha ekran başındakileri heyecanlandırdı.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Dizide ikiliye Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor. "Aşkı Hatırla", izleyicilere aşkın, geçmişle yüzleşmenin ve ikinci şansların hikâyesini anlatmaya hazırlanıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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