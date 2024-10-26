Hande Erçel'in 15 saniyelik reklam ücreti dudak uçuklattı

Ünlü ve bol takipçili isimler, dizi ve filmlerin yanı sıra Instagram paylaşımlarından da büyük paralar kazanıyor. 15 saniyelik bir Instagram postuna ödenen dudak uçuklatan rakamlar, günden günde artıyor. Instagram'da 31 milyon takipçisi olan Hande Erçel, en çok kazanan ünlü olarak yerini alırken 15 saniyelik hikaye paylaşımına 3 milyon TL kazandığı öğrenildi. Sosyal medyayı sallayan tutarın ardından, ünlü ismin paylaşım başına aldığı ücrete tepkiler yağmaya başladı.