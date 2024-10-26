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Hande Erçel'in 15 saniyelik reklam ücreti dudak uçuklattı

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Instagram'da 31 milyon takipçisi bulunan popüler Türk oyuncu Hande Erçel, sosyal medya gelirlerinde en yüksek kazanan isimlerin başında geliyor. Erçel'in platformdaki bir gönderi ve 15 saniyelik hikayesi için aldığı ücret dudak uçuklatan cinsten. 3 milyon lira aldığı öğrenilen Erçel, duyanları hayrete düşürdü.

Ünlü ve bol takipçili isimler, dizi ve filmlerin yanı sıra Instagram paylaşımlarından da büyük paralar kazanıyor. 15 saniyelik bir Instagram postuna ödenen dudak uçuklatan rakamlar, günden günde artıyor. Instagram'da 31 milyon takipçisi olan Hande Erçel, en çok kazanan ünlü olarak yerini alırken 15 saniyelik hikaye paylaşımına 3 milyon TL kazandığı öğrenildi. Sosyal medyayı sallayan tutarın ardından, ünlü ismin paylaşım başına aldığı ücrete tepkiler yağmaya başladı.

Hande Erçel'in saniyelik reklam ücreti dudak uçuklattı

Hande Erçel'in saniyelik reklam ücreti dudak uçuklattı

Hande Erçel'in saniyelik reklam ücreti dudak uçuklattı

Hande Erçel'in 15 saniyelik reklam ücreti dudak uçuklattı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

Sosyal Medya Hande Erçel Teknoloji Instagram Ünlüler Magazin Medya

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Yorumlar (4)

Mehmet hakan Çelik:

20 yıl çalışsam o parayı bir araya getirenem.Çok para değil ama şartlar felaket

7
0
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Melis Toktaş:

Hak ediyor ama

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7
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JY:

3 MİLYON VERDİKDEN SONRA ÖYLE 15 SANİYELİK HİKAYE İLE KURTARAMAZ TÜM GECELİK İSTERİM.

5
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gökhan yıldırım:

bir şeyede benzese

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