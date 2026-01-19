Haberler

Hande Erçel'in pozlarına Paris Hilton dahi kayıtsız kalamadı

Hande Erçel'in pozlarına Paris Hilton dahi kayıtsız kalamadı
Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards 2026, uluslararası yıldızların katılımıyla büyük ilgi gördü. Gecede Türkiye'yi temsil eden Hande Erçel, törendeki tarzı, güzelliği ve ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekerken, dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton'un etkileşimi sosyal medyada gündem oldu.

  • Hande Erçel, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen 2026 Joy Awards törenine katıldı.
  • Hande Erçel'in törendeki fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
  • Paris Hilton, Hande Erçel'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarını beğenip emojili yorum yaptı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad, 2026 Joy Awards töreniyle dünya çapında tanınan isimleri bir araya getirdi. Büyük ilgi gören organizasyona sinema, televizyon ve moda dünyasından çok sayıda ünlü katıldı.

TÖRENİN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDENDİ

Gecede Türkiye'yi temsil eden oyuncu Hande Erçel, törendeki tarzı ve güzelliği ile öne çıktı. Erçel, organizasyon boyunca uluslararası basının ve davetlilerin ilgisini çeken isimler arasında yer aldı.

POZLARI SOSYAL MEDYAYI YAKTI

Törenin sona ermesinin ardından 32 yaşındaki Erçel, geceye ait fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşımlar, binlerce beğeni ve yorum topladı.

PARIS HILTON DAHİ KAYITSIZ KALMADI

Paylaşımlar arasında en çok konuşulan detay ise dünyaca ünlü sosyetik isim Paris Hilton'dan geldi. Hilton, Erçel'in fotoğraflarını beğenerek emojili bir yorum yaptı. Bu etkileşim, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında gündem oldu.

Umut Halavart
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

