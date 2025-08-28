Hande Erçel'in ayrılık acısı sete yansıdı, kendini karavana kapattı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın üç yıllık ilişkisi sona erdi. Ayrılığın perde arkasında Sabancı ailesiyle yaşanan fikir ayrılıkları olduğu iddia edilirken, bu durumun oyuncunun iş hayatına da yansıdığı öne sürüldü. Son olarak "Aşk ve Gözyaşı" dizisinin setine çıkan Erçel'in moralsiz tavırları dikkat çekti.

AYRILIK SOSYAL MEDYADA KESİNLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde çift, Instagram hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları sildi. Bu hareket, "Ayrılık kesinleşti" yorumlarını beraberinde getirdi. Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, Hande Erçel evlilik adımı atmak isterken, Hakan Sabancı da bu fikre sıcak bakıyordu. Ancak Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye başından beri mesafeli olduğu ve oğluna "tekrar düşün" dediği öne sürüldü.

Sunucu Ece Erken'in canlı yayında aktardığı kulise göre, Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye dolaylı yoldan müdahale ettiği ve evlilik süreci ciddileşince ilişkiyi bitiren tarafın Sabancı ailesi olduğu iddia edildi.

HAKAN SABANCI EĞLENCEDE, HANDE ERÇEL KARAVANDA

Ayrılığın ardından gözler Hakan Sabancı'ya çevrildi. Genç iş insanı, arkadaş grubuyla eğlenirken görüntülendi. Sosyal medyada dolaşıma giren neşeli halleriyle dikkat çeken Sabancı, "Felekten bir gece çalmış" yorumlarına konu oldu.

Öte yandan Hande Erçel'in psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği öne sürüldü. "Aşk ve Gözyaşı" adlı dizinin setine çıkan oyuncunun gün boyu moralinin bozuk olduğu, sahneler dışında sürekli olarak karavanında vakit geçirdiği öğrenildi. Set ekibinden sızan bilgilere göre Erçel, çekim aralarında kimseyle iletişim kurmadan karavanına çekiliyor ve oradan dışarı çıkmıyor.

SET EKİBİ DE ETKİLENDİ

Hande Erçel'in bu ruh halinin sadece kendisini değil, rol arkadaşlarını ve set ekibini de olumsuz etkilediği konuşuluyor. Başrolü paylaştığı Barış Arduç'la sahnelerinde profesyonel bir çizgi izlese de, set dışındaki sessizliği dikkat çekti. Yapım ekibine yakın kaynaklar, Erçel'in karavanda uzun süre yalnız kaldığını ve kimseyle konuşmak istemediğini aktardı. Hatta bir sahne sırasında makyaj ekibinin birkaç kez karavan kapısını çaldığı ancak içeriden yanıt alamadığı iddia edildi.

Kulislerde, Erçel'in hem özel hayatındaki duygusal kırılmayı hem de kamuoyunun gösterdiği yoğun ilgiyi yıpratıcı bulduğu ifade ediliyor.