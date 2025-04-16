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Hande Erçel'den radikal karar! Yeni filmi içini imajını tazeledi

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Uzun süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, ilk kez kendi yazdığı hikâyeden uyarlanan Dünya Bir Dilek filmi için imaj değişikliğine gitti.

Uzun süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu Hande Erçel, ilk kez kendi yazdığı hikâyeden uyarlanan Dünya Bir Dilek filmi için imaj değişikliğine gitti. Rüzgara Bırak filminde Barış Arduç ile başrolleri paylaşan Hande Erçel, şimdilerde yeni bir fil projesi için sette ter döküyor.Hande Erçel, bu kez İki Dünya Bir Dilek adlı filmde 'Bilge' karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hande Erçel'den radikal karar! Yeni filmi içini imajını tazeledi

Metin Akdülger ile başrolleri paylaşan ve ilk kez kendi yazdığı hikayede oynayan ünlü isim, yeni projesi için senelerdi uzun olarak kullandığı saçlarını kısalttı. Yıllardır uzun saçlarıyla tanınan oyuncu, yeni rolü için saçlarını kısacık kestirdi ve bu değişimi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Hoş geldin Bilge" notunu düşerek, yeni karakterine duyduğu heyecanı gözler önüne serdi.

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Hande Erçel'den radikal karar! Yeni filmi içini imajını tazeledi
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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