Hande Erçel'den barışma sorularına sinirli tepki

Hande Erçel'den barışma sorularına sinirli tepki
Güncelleme:
Hande Erçel'den barışma sorularına sinirli tepki
Üç yıllık aşklarını noktalayan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, ayrılığın ardından sosyal medyadan tüm fotoğraflarını sildi. İhanet ve aile baskısı iddiaları gündeme gelirken, Sabancı söylentileri yalanladı. Barışma ihtimali sorusuna sinirlenen Erçel ise "Konuşmayacağım, teşekkür ederim" diyerek noktayı koydu.

Ünlü çift Hakan Sabancı ile Hande Erçel, yaklaşık üç yıldır devam eden ilişkilerini geçtiğimiz hafta noktaladı. Ayrılığın ardından ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı. Bu gelişme magazin gündemine bomba gibi düşerken, ayrılıkla ilgili ortaya atılan iddialar büyük ses getirdi.

İHANET İDDİALARI YALANLANDI

Ayrılıkla ilgili en çok konuşulan iddialardan biri, Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı ve Erçel'i aldattığı yönündeydi. Ancak hem Sabancı hem de Jocelyn Chew bu söylentileri net bir şekilde yalanladı.

EVLİLİK KRİZİ VE AİLE FAKTÖRÜ

Bir diğer iddia ise Hande Erçel'in evlenmek istemesi ancak Hakan Sabancı'nın bu fikre sıcak bakmamasıydı. Ayrıca Arzu Sabancı'nın, ünlü oyuncuyu gelin olarak istemediği de öne sürüldü.

Hande Erçel'den barışma sorularına sinirli tepki

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE ALAKASI YOK"

Ortaya atılan söylentilerin ardından Hakan Sabancı geçtiğimiz hafta Gazete Magazin'e konuşarak sessizliğini bozdu. Ünlü iş insanı şu ifadeleri kullandı:

"Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var. Annem çok üzülüyor, sonunda o da açıklama yapmak zorunda kaldı. Anlıyorum, yoruma açık bir konu olduğu için gündem yaratılmaya çalışılıyor. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım."

AĞZINI BIÇAK AÇMADI

Ayrılık sonrası gözlerden uzak yaşayan Hande Erçel önceki gün objektiflere yansıdı. 2. Sayfa'nın haberine göre, Erçel'e gazeteciler tarafından Tekrar barışma ihtimali olur mu?' sorusu yöneltildi. Kendisine gelen soru karşısında sinirlenen Erçel, 'Ben konuşmak istemiyorum. Söyledim daha önce de. Konuşmayacağım. Çok teşekkür ederim.' yanıtını verdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
