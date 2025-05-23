Hande Erçel'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı'nın bir süredir devam eden ilişkisi, magazin dünyasının dikkat çeken başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Son olarak 77. Cannes Film Festivali'ne katılan Hande Erçel, kırmızı halıda verdiği pozlarla sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Ancak sevgilisi Hakan Sabancı'nın karelerde yer almaması "ayrıldılar mı?" sorularını beraberinde getirmişti.

Tüm bu söylentilere Hande Erçel'den adeta yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi. Güzel oyuncu, Instagram hesabında siyah kombiniyle verdiği dikkat çekici pozların yanı sıra Hakan Sabancı ile birlikte oldukları bir kareyi de paylaştı. Fotoğraf, hem çiftin ilişkisinin sürdüğünü gözler önüne serdi hem de ayrılık söylentilerini adeta çürüttü.

Takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum alan bu paylaşım, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, çiftin sevenleri rahat bir nefes aldı. Hande Erçel'in sade ama iddialı tarzı da moda severlerden tam not aldı. Hande Erçel'in paylaşımına yorum yapan sevenleri mutluluk temennilerinde bulundu.