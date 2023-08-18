Hamilelik müjdesi veren Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer çiftinin oğlu olacak

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncularından Kaan Urgancıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı Burcu Denizer ile haziran ayında Atina'da evlendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, nikahın ardından hamilelik müjdesi veren ikilinin bir erkek bebekleri olacak.

KARNI BURNUNDA POZUNU PAYLAŞTI

Kaan Urgancıoğlu'nun haziran ayında Atina'da evlendiği işletmeci Burcu Denizer, çıkan hamilelik iddiasının ardından Instagram hesabından karnı burnunda bir pozunu yayınlayarak bebek beklediğini duyurdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikilinin bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu ortaya çıktı. Çiftin oğullarına vereceği isim ise şimdiden merak konusu oldu.

"ARKADAŞIMIZIN NİKAHINA GİDİNCE BİZ DE EVLENDİK"

Haziran ayında arkadaşlarının nikahına katılmak için Atina'ya giden Burcu Denizer ve Kaan Urgancıoğlu, ailelerini bile davet etmeden evlendi. Temmuz ayında evliliğiyle ilgili konuşan Urgancıoğlu, "Sadece sizler için değil benim ailem için de sürpriz bir nikah oldu. 'Böyle bir şey yapsak bozulur musunuz?' dedim. Onay alınca böyle bir çılgınlık yaptık. Bende Burcu da sade bir nikah düşünüyorduk zaten. Ailemizi ve arkadaşlarımızla beraber güzel bir kutlama yapmayı planlıyoruz ama daha henüz netlik kazanmadı. Aslında başka bir arkadaşımızın düğünü için oraya gitmiştik. Hazır yanımızda takım elbise de var diyerek böyle bir şeye karar verdik. Hiç planlı değildi, Burcu şapkası bir çiçekçiden buldu hatta" demişti.