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Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'in kopyası oldu

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Hamileliği boyuncu Türk televizyon tarihine damga vuran başarılı dizi Kurtlar Vadisi'ni izleyen anne, bebeğini Tombalacı Mehmet karakterine benzetti. Bebeğin rolü oynayan Mehmet Çolak'a benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

Televizyon tarihinin en iddialı dizilerinin başında gelen Kurtlar Vadisi bir kez daha gündeme geldi. Dizinin hayranlarından olan bir anne, bebeğini dizideki Tombalacı Mehmet'e benzetti.

Hamilelik sürecinde Kurtlar Vadisi izleyen anne, bebeğinin fotoğraflarını paylaşarak "Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini" ifadelerini kullandı. Bebeğin Tombalacı Mehmet rolünü oynayan oyuncu Mehmet Çolak'a olan benzerliği ise görenleri hayrete düşürdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken "Bire bir aynısı" ve "Umarım onun gibi iyi bir sanatçı olur" yorumunu yaptı.

Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'i kopyası oldu

Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'i kopyası oldu

Hamileliği boyunca Kurtlar Vadisi izledi, bebeği Tombalacı Mehmet'i kopyası oldu

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Kurtlar Vadisi Mehmet Çolak Dizi Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Vikings:

Belki sadece izlememiştir kim bilir..

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