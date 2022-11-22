Hamile Olan Aslı Enver Hakkında Flaş İddia!

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Evlilik sonrası hamile olduğu ortaya çıkan Enver, yeni dizi projesinden ayrılmak zorunda kaldı. Güzel oyuncunun hamile kaldığı için anlaşması olduğu dijital bir platforma tazminat ödeyeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Oyuncu Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile evlendi.

Evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.

"TESADÜFEN TANIŞILAN İNSANLARLA MUTLU OLURUZ"

Sürpriz nikahın ardından fotoğrafları ve duygularını paylaşan Aslı Enver, "Rastgele çekilen fotoğraflar daha güzel çıkar. Tesadüfen tanışılan insanlarla daha mutlu oluruz, kıyıda köşede uyuyakalmak uykunun en keyiflisidir, plansız hadi denilerek yapılan aktiviteler daha eğlencelidir. Her şeyin 'kendiliğinden' olanı güzel" dedi.

Sürpriz evlilik sonrası Aslı Enver'in hamile olduğu ortaya çıktı.

PROJEDEN AYRILDI

Takvim'in haberine göre 38 yaşındaki Aslı Enver'in hamile olduğu ve yeni dizi projesinden de ayrılmak zorunda kaldığı öğrenildi.

'TAZMİNAT ÖDEYECEK' İDDİASI!

Dijital bir platformla iki yıllık sözleşmesi bulunan güzel oyuncunun hamile kaldığı için 15 Bin Dolar (280 Bin TL) tazminat ödeyeceği iddia edildi.

Dijital platformda yer alan oyuncular bazı sözleşmelere de imza atıyor.

Özellikle kadın oyuncular, "Anlaşma boyunca hamile kalma", "Kadın haklarını zedeleyecek açıklamalarda bulunma" gibi durumlarda 10 Bin Dolar'dan (187 Bin TL) 50 Bin Dolar'a (930 Bin TL) kadar tazminatla karşı karşıya kalabiliyor.

ASLI ENVER'İN EŞİ BERKİN GÖKBUDAK KİMDİR?

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi bölümünde yaptı. 8 yaşında bir çocuğu olan Gökbudak, bir firmada ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği, global ürün müdürü, ve müşteri ilişkileri alanlarında görev yaptı.

İş insanı Berkin Gökbudak, 12 Kasım 2022'de oyuncu Aslı Enver ile evlendi.

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran de ve İstanbullu Gelin dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak Babil dizisinin kadrosunda yer aldı.

ASLI ENVER'İN ÖZEL HAYATI

2012 senesinde Birkan Sokullu ile evlenmiş 2015 Ağustos ayında ise avukatı aracılığıyla boşandığını duyurmuştur. 2016 yılından 2019 yılına kadar Murat Boz ile sevgililerdi. Enver, uzun süre iş insanı Önder Öztarhan ile birliktelik yaşadı.

Aslı Enver, 12 Kasım'da iş adamı Berkin Gökbudak ile evlendi.