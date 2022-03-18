Hamdi Alkan'dan "Selen Görgüzel ile boşanacak mısınız?" sorusuna kaçamak cevap - Haberler

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Hamdi Alkan'dan "Selen Görgüzel ile boşanacak mısınız?" sorusuna kaçamak cevap

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Hamdi Alkan'dan

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel ile boşanma sürecinde olduğu ve ilişkilerini noktaladıkları iddia ediliyordu. Ünlü yönetmen, gazetecilerin boşanma sorularına, "Konuşmayacağım!" yanıtını verdi.

En İyi Arkadaşım dizisindeki "Cino" karakteri başta olmak üzere birçok farklı karakterle hafızalara kazınan ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'in tiyatro sahnesinde öpüşmesiyle aralarının açıldığı hatta ikilinin boşanma aşamasında olduğu konuşuluyordu.

"KONUŞMAYACAĞIM"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Hamdi Alkan, önceki gün Etiler'de bulunan bir mekana girerken görüntülendi. Alkan, 2014 yılında hayatlarını birleştirdiği eşi Selen Görgüzel Alkan ile boşanacağı yönündeki haberleri soran muhabirlere, "Teşekkürler, konuşmayacağım" demekle yetindi.

Hamdi Alkan'dan 'Selen Görgüzel ile boşanacak mısınız?' sorusuna kaçamak cevap

Hamdi Alkan'dan 'Selen Görgüzel ile boşanacak mısınız?' sorusuna kaçamak cevap

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Selen Görgüzel, Hamdi Alkan, Magazin, Haberler

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