Haluk Levent'ten gülümseten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Nankörler, benim gibi yakışıklıyı harcadınız

Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası gündem olan Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı'yla ilgili bir paylaşım da Haluk Levent'ten geldi. Sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını ve Mızrak'ın bir karesini birleştirerek paylaşan Levent, "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız" diyerek herkesi güldürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yla çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem yarattı. Tarzıyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetilirken Haluk Levent'ten de yorum gecikmedi.

"BENİM GİBİ YAKIŞIKLIYI 2 DAKİKADA HARCADINIZ"

Subaşı'nın paylaşımlarının çok konuşulmasının ardından Twitter hesabından kendi gençlik fotoğrafını paylaşan Haluk Levent, "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" diyerek takipçilerini güldürdü.

MELEK MIZRAK SUBAŞI'NDAN YORUMLARA CEVAP

Game Of Thrones'taki Daenerys Targaryen'a benzetilen ve Twitter'da kısa sürede TT olan kendisi hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalamadı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Subaşı, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.