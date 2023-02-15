Haluk Levent, sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğrafla ilgili açıklama yaptı

Gün içerisinde sosyal medyada elden ele dolaşan bir fotoğraf karesiyle ilgili açıklama yapan AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, "Geçen gün diye servis ettikleri foto 2018 yılında bir hayırseverin takipçilerimi 1 tur attırdığı eğlenceli bir twitten alınmadır. Şeytanın yeryüzü temsilcileri bile bile algıya başladılar" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı yardımlarla gündeme gelen Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ŞEYTANIN YERYÜZÜ TEMSİLCİLERİ"

Gün içerisinde birçok hesaptan paylaşılan fotoğraf karesiyle ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, "Geçen gün diye servis ettikleri foto 2018 yılında bir hayırseverin takipçilerimi 1 tur attırdığı eğlenceli bir twitten alınmadır. Şeytanın yeryüzü temsilcileri bile bile algıya başladılar. Saatlerdir paylaşılıyormuş. Anca Twitter'a girip gördüm" ifadelerine yer verdi.

İşte Haluk Levent'in o paylaşımı;

BAHÇELİ SERT ÇIKMIŞTI

Önceki gün parti grubunda yaptığı konuşmada Ahbap ve Babala TV'yi sert sözlerle eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Hatay'ın Antakya ilçesinde baraj patladığını iddia edip, kurgulanmış yalanı sosyal medyadan servis ederek, korkuya, paniğe ve can kayıplarına neden olanlar afet bölgesinde neyin peşindedir. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti acz içinde gösterircesine, sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır" ifadelerine yer vermişti.

HALUK LEVENT YANIT VERMİŞTİ

Haluk Levent ise Bahçeli'nin sözlerine cevaben şu paylaşımı yapmıştı: "Daha dün MHP milletvekilleri çadır kentimizi ziyarete gelmişti. Sayın Devlet Bahçelinin danışmanlarının kendisini yanlış yönlendirdiğini düşünüyorum. Ben her gün devletin kurumları ile çalışıyor ve bunu yazıyorum. Zaten kurumlar arası işbirliği olmadan başarı olmaz."