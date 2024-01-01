Haluk Levent, depremzedelerle yeni yılı karşıladı

Kurucusu olduğu Ahbap Derneği ile yardımlar düzenleyen ve uzun süredir deprem bölgesinde bulunan Haluk Levent, depremzedeleri yılbaşında da unutmadı. DEPREMZEDELERE ŞARKI SÖYLEDİ

Ünlü şarkıcı, yeni yıla 6 Şubat depreminde büyük yıkıma uğrayan Hatay'daki evlerini kaybederek konteynerlarda yaşayan aileleri ziyaret etti.

Geceyi depremzedelerle şarkı söyleyerek ve sohbet ederek geçiren Levent, X hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Kontenyerların olduğu yerden video paylaşan şarkıcı "Bu gece yeni yıla Hatay'da giriyorum.

Konteyner kentleri dolaşarak depremde evi yıkılmış vatandaşlarla şarklar söyleyerek. Bu yıl güzel olsun Allah'ım" dedi. Ziyaret ettiği bir aileyle fotoğrafını paylaşan Levent, "Metin Vursun ailesinin konteynırına ziyarete geldim.

Çaylarını içtim. Küçücük Merve doktor olmak istiyor. Ona beste yaptım. Bu olanaksızlık ve bu yoksullukta onların yüzünü gülerken gördüm ve sizinle paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

3 kontenyer gezen şarkıcı, son paylaşımında da şu ifadeleri kullandı: "Dün geceden beri 3 konteyner kent 8 konteynıra misafir oldum. Elimden bu kadarı geldi.

Burası da Nurdağı. Kardeşimizin adı Mahi Davulcu. Hamileydi... 9 saat sonra kurtarıldı. Eşi Can yanı başında hayatını kaybetti. 3 çocukla baş başa kaldı. Kocasının sevdiği bir türküyü istedi."