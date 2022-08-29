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Haluk Levent'ten Kötü Haber!

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Haluk Levent'ten Kötü Haber!

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, bir yandan da konser maratonuna devam ediyor. Önceki akşam Foça'da konser veren Levent, kendisini kötü hissedince Covid-19 testi yaptırdı.

"AĞIR GEÇİYOR"

Ünlü sanatçı test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım. Sonuç Covid-Pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" notunu yazdı.

Konserlere ara veren Levent, 6 Eylül'de Gönen konseriyle hayranlarıyla buluşacağını da belirtti.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Haluk Levent Koronavirüs Türkiye Magazin Haberler

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