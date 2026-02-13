Haberler

Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi

Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sonra erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk sinemasının iki usta ismi Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün arasında yıllar önce yaşanan kırgınlık sona erdi. 2017 yılında Malatya Uluslararası Film Festivali'nde patlak veren "selam vermedi" polemiği, Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik için düzenlenen anma gecesinde tatlıya bağlandı.

  • Halil Ergün ve Hülya Koçyiğit arasındaki 9 yıllık küslük sona erdi.
  • Küslük, 2017 yılında Malatya Uluslararası Film Festivali'nde yaşanan bir selamlaşma tartışmasıyla başladı.
  • İkili, Fatma Girik için düzenlenen anma töreninde bir araya gelerek küslüğü sonlandırdı.

Hülya Koçyiğit ile Halil Ergün arasında 2017 yılında yaşanan ve magazin gündemine damga vuran kırgınlık sona erdi. İkilinin arasını açan "selam vermedi" polemiği, aradan geçen yılların ardından duygusal bir gecede noktalandı.

KRİZİN BAŞLADIĞI YER: MALATYA

Koçyiğit ile Ergün arasındaki küslüğün, 2017'de düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali sırasında yaşanan bir selamlaşma tartışmasıyla başladığı biliniyordu. O dönem uzun süre konuşulan olay, iki usta ismin arasının açılmasına neden olmuştu.

ANMA GECESİNDE BUZLAR ERİDİ

Yıllar süren küslüğün ardından ikili, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Fatma Girik için düzenlenen anma töreninde bir araya geldi. Törende karşılaşan Koçyiğit ve Ergün'ün samimi halleri dikkat çekti.

"HER ŞEY BİR YANLIŞ ANLAŞILMAYDI"

Objektiflere birlikte poz veren iki usta oyuncu, yaşananların bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu dile getirdi. "Her şey bir yanlış anlaşılmaydı" sözleriyle yıllardır süren küslüğe nokta koyan ikilinin sıcak selamlaşması, gecenin en çok konuşulan anı oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Maça saatler kala yıldız isimden kahreden haber
Kanlar içinde yere yığıldı! Dans öğretmeni eski sevgilisi tarafından vuruldu

Eski sevgili dehşeti! Dans öğretmeni kanlar içinde yere yığıldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
NATO Genel Sekreteri Rutte: Rusya kudretli bir ayı değil, bahçe salyangozu

NATO'nun bir numaralı ismi öyle bir benzetme yaptı ki...