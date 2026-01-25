Haldun Dormen'in cenazesinde fotoğraf yarışına girdiler

Haberler

Güncelleme:
Haldun Dormen'in cenaze töreninde bazı kişiler Halit Ergenç ile fotoğraf çekilme yarışına girdi. Ergenç, cenaze töreninde olduğunu belirtmesine rağmen ısrar edilmesi tepki topladı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen için düzenlenen cenaze töreninde yaşanan bir olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Törene katılan oyuncu Halit Ergenç, bazı kişilerin fotoğraf çektirmek istemesiyle zor anlar yaşadı.

"CENAZEDEYİZ" UYARISI YETERLİ OLMADI

Halit Ergenç, içinde bulunulan ortamın bir cenaze töreni olduğunu belirterek fotoğraf çektirmek istemediğini ifade etti. Ancak buna rağmen bazı hayranların ısrarını sürdürmesi dikkat çekti. Ergenç'in sakin ve nazik tavrına karşın yaşanan bu durum, törendeki birçok kişi tarafından rahatsız edici bulundu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, kullanıcılar cenaze törenlerinde saygı sınırlarının ihlal edilmesini eleştirdi. Çok sayıda yorumda, acı ve yas anlarının hatıra fotoğrafı isteğiyle bölünmemesi gerektiği vurgulandı.

500

