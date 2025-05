Hailey Bieber, Met Gala sonrası altın rengi mini elbisesiyle göz kamaştırdı

Ünlü model Hailey Bieber, bu yılki Met Gala'nın ardından New York'taki after party'ye giderken altın rengi mini elbisesiyle tüm bakışları üzerine çekti. 28 yaşındaki model, The Carlyle Hotel'den ayrılırken göz alıcı korse detaylı kıyafeti ve açık burunlu topukluları ile dikkat çekti.

Gecenin öncesinde Met Gala kırmızı halısında Saint Laurent imzalı mini blazer elbisesiyle tek başına poz veren Hailey, üç yıllık bir aradan sonra modanın en büyük gecesine geri döndü. Bu arada 31 yaşındaki eşi Justin Bieber, Los Angeles'taki evinde kalarak Buz Hokeyi play-off maçını izlemeyi tercih etti. Justin, sosyal medyada "1 bitti @mapleleafs" yazan bir video paylaşarak spor gecesi geçirdiğini gösterdi.

Hailey'nin Met Gala'ya üç yıl ara vermesi, 2021'deki son katılımında yaşanan olaylarla ilişkilendiriliyor. O dönem Justin ile birlikte katıldığı gecede, Selena Gomez hayranlarının kendisine laf atması sonucu üzüldüğü ve bu yüzden gecenin tamamında güneş gözlüklerini çıkarmadığı iddia edilmişti.

Daha sonra bir podcast programına katılan Hailey, o gece ağlamadığını, "Gözümde bir şey olduğunu hissettim" diyerek açıkladı. Ancak duyduğu sloganların kendisine ve ilişkisine karşı "saygısızlık" olduğunu da vurguladı.

Bu yılki Met Gala'nın eş başkanları arasında Anna Wintour, Pharrell Williams, Lewis Hamilton ve A$AP Rocky gibi ünlü isimler yer aldı. Etkinliğe Kanye West ve Donald Trump gibi tartışmalı isimler davet edilmezken, Sex And The City yıldızı Sarah Jessica Parker da iş yoğunluğu nedeniyle katılamadı.

Modanın en önemli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın davetli listesi, Vogue dergisinin efsanevi editörü Anna Wintour tarafından titizlikle belirleniyor ve her detay onun kontrolünde gerçekleşiyor.