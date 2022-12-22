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Hafsanur Sancaktutan, Deniz Can Aktaş ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu

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3,5 yıldır aşk yaşayan Hafsanur Sancaktutan ve Deniz Can Aktaş çifti ilişkilerini noktaladı. Katıldığı davette ayrılık haberlerini doğrulayan Sancaktutan, "Bunları konuşmak istemiyorum, anlayış göstereceğiniz düşünüyorum" dedi.

Darmaduman dizisinin başrol oyuncusu Hafsanur Sancaktutan ile Deniz Can Aktaş çifti geçtiğimiz günlerde 3,5 yıllık ilişkilerini noktaladı. Ayrılığın ardından sessiz kalan çiftten Sancaktutan, önceki akşam katıldığı davette konuştu.

"ANLAYIŞ GÖSTERECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Deniz Can Aktaş'la ilgili ayrılık sorunlarına cevap veren Sancaktutan, "Bu konuları konuşmak istemiyorum. Anlayış göstereceğinizi düşünüyorum" dedi. Bu süreçte yalnız kalmak istediğini belirten güzel oyuncu, "Haftaya bir kaç günlüğüne tek başıma bir yere gideceğim" diye konuştu.

Hafsanur Sancaktutan Deniz Can Aktaş Ayrılığıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Hafsanur Sancaktutan Deniz Can Aktaş Ayrılığıyla İlgili İlk Kez Konuştu

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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