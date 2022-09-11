'Hadise'nin iç çamaşırı' ortalığı karıştırdı, Yasmin Erbil babası olaya karıştırılınca kendini tutamadı

Ünlü şarkıcı Hadise'nin sahnede iç çamaşırını bilerek gösterdiği iddiası ortalığı karıştırdı. Yasmin Erbil ise konuyla ilgili yorum yapanlara 'İğrençsiniz' diyerek tepki gösterdi. Ancak bir başka takipçisi Erbil'e yönelik 'Babanın da üslubu böyle' deyince kendisini tutamayan Erbil, 'Her şeye babamı karıştırmasanız' ifadelerini kullandı.

Eşi Mehmet Dinçerler ile evliliğinde sorun yaşadığı iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise'nin konserinde iç çamaşırını bilerek gösterdiği iddiası, magazin gündeminde ilk sıralarda yer aldı. Söz konusu iddiayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

"İĞRENÇİSİNİZ" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Hadise'nin iç çamaşırıyla ilgili bir magazin programında yapılan yorumlar ise Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in tepkisine neden oldu. Yorumlara tepkiler sürerken Yasmin Erbil de izledikleri karşısında şoke oldu ve "İğrenç" diyerek sitem etti.

"HER ŞEYE BABAMI KARIŞTIRMASANIZ"

Ancak Erbil'in yorumunu gören sosyal medya kullanıcıları hemen genç kadına babası Mehmet Ali Erbil'i hatırlattı. Takipçiler Yasmin Erbil'e "Baban da bu üsluba sahip", "Sanki baban çok farklı" yorumları yaptı. Yasmin Erbil ise bu yorumlara sinirlenerek "Her şeye babamı karıştırmasanız mı? Benim de kendi fikirlerim var ya" dedi.

İşte o yorumlar: