Hadise - Mehmet Dinçerler... GELİN ÇİÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI!

Bir süredir aşk yaşayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti dün akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdu.

Çift, görüntü alınmaması için görevliler ve misafirleri uyarırken Dinçerler'in kardeşi bu kuralı bozdu.

Tuğba Dinçerler, sosyal medya hesabından Çırağan Sarayı'nın önünde çektirdiği bir fotoğrafı ve gelin çiçeğiyle verdiği pozunu paylaştı.

Şarkıcı Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen düğün töreni ile dünyaevine girdi.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde, aile üyeleri, salon yetkilileri ve düğüne katılanlardan görüntü alınmamalarını talep etti.

Ancak Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler, düğünden ilk kareyi paylaştı.

GELİN ÇİÇEĞİYLE POZ VERDİ

Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen düğünden ilk kareleri paylaştı.

Dinçerler önce Çırağan Sarayı'nın önünde sonra da gelin çiçeğiyle verdiği bir pozu paylaştı.

Çiftten nikah törenlerine dair ne bir görüntü ne de bir açıklama gelmedi.

Magazinkolik / Magazin