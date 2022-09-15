Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler'den ilk açıklama geldi

Nisan ayında evlendiği Hadise ile boşanma kararı alan Mehmet Dinçerler, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hadise'nin kariyerini etkilediği yönündeki iddiaları yalanlayan Dinçerler, "Evliliği sonlandırmak ortak görüşümüzdü. Hiçbir talebim olmadı" dedi.

Geçtiğimiz nisan ayında sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, evliliklerinin birinci senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Dinçerler'in daha az konser yapmasını ve kapalı giyinmesini isteyen ailesinin baskısından bunalan Hadise'nin fikir ayrılığı nedeniyle bu kararı aldığı iddia edildi. Dinçerler'in boşanma kararının ardından Hadise'ye aldığı 3 milyon TL'lik yüzüğü ve nikah töreninde takılan altınları geri istediği de ileri sürüldü.

HADİSE'DEN İLK AÇIKLAMA

Boşanma kararının duyulmasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

"YAPILAN YAKIŞTIRMALAR BİR SENEME HAKSIZLIK"

Instagram hesabından bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları yalanlayan Dinçerler, şunları söyledi: "Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise, yapılan yakıştırmalar' görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum."

"HADİSE'NİN KONSERLERİNİ EN ÖNDEN İZLEYEREK GURUR DUYDUM"

"Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum."

"HERKESTEN BANA VE AİLEME SAYGI RİCA EDİYORUM"

Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler..." dedi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Dün akşam boşanma haberleri çıkan Hadise ve Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarından birbirini takibi bıraktı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Dinçerler, Instagram hesabından Hadise ile olan fotoğraflarını sildi.

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