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Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

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Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı Esas Oğlan dizisi fazla müstehcen bulunmuş ve dizideki ateşli sahneler uzun süre konuşulmuştu. 8 bölümlük dizi, beklentileri karşılayamayarak izleyicilerden düşük puan alsa da Hadise'ye 10 milyon TL kazandırdı.

Oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan adlı dizide, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile kamera karşısına geçmişti.

Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

EN KÖTÜ İKİNCİ DİZİ OLDU

Dizi, IMDB'de, en düşük puanı alan diziler arasına adını yazdırdı. 2.1 puan alan Esas Oğlan dizisi, yeniden çekilen Sihirli Annem'in hemen ardından en kötü dijital platform dizisi olarak ikinci sıradaki yerini aldı.

Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

8 BÖLÜMDE SERVET KAZANDI

Dizideki ateşli sahneleriyle gündem olan Hadise'nin 8 bölümlük diziden tam tamına 10 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde dizinin yönetmeniyle aşk yaşadığını ilan etmişti.

Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUmut Yağcı:

demek ki pittiğinin değeri 10 milyon tlymiş :)

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Haber YorumlarıArSLaN 1:

Herkes bildiği işi yapsın, sanatçılığına lafım yok ama oyunculuğu bırak eğitimini alanlar yapsın. O kadar oyunculuk eğitimi alıp boş gezenler varken bunun böyle paralar kazanması ülkenin eğitim seviyesini gösteriyor.

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Haber YorumlarıMusty:

hadiseyi duydugumun an kapatirim o diziyi

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