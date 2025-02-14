Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan adlı dizide, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile kamera karşısına geçmişti.

EN KÖTÜ İKİNCİ DİZİ OLDU

Dizi, IMDB'de, en düşük puanı alan diziler arasına adını yazdırdı. 2.1 puan alan Esas Oğlan dizisi, yeniden çekilen Sihirli Annem'in hemen ardından en kötü dijital platform dizisi olarak ikinci sıradaki yerini aldı.

8 BÖLÜMDE SERVET KAZANDI

Dizideki ateşli sahneleriyle gündem olan Hadise'nin 8 bölümlük diziden tam tamına 10 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde dizinin yönetmeniyle aşk yaşadığını ilan etmişti.