Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı
Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrollerini paylaştığı Esas Oğlan dizisi fazla müstehcen bulunmuş ve dizideki ateşli sahneler uzun süre konuşulmuştu. 8 bölümlük dizi, beklentileri karşılayamayarak izleyicilerden düşük puan alsa da Hadise'ye 10 milyon TL kazandırdı.
Oyunculuğa adım atan ünlü şarkıcı Hadise, dijital platformda yayınlanan Esas Oğlan adlı dizide, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile kamera karşısına geçmişti.
EN KÖTÜ İKİNCİ DİZİ OLDU
Dizi, IMDB'de, en düşük puanı alan diziler arasına adını yazdırdı. 2.1 puan alan Esas Oğlan dizisi, yeniden çekilen Sihirli Annem'in hemen ardından en kötü dijital platform dizisi olarak ikinci sıradaki yerini aldı.
8 BÖLÜMDE SERVET KAZANDI
Dizideki ateşli sahneleriyle gündem olan Hadise'nin 8 bölümlük diziden tam tamına 10 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde dizinin yönetmeniyle aşk yaşadığını ilan etmişti.