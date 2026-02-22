Haberler

Hadise'den skandal "Ramazan" videosu! Tepkiler gecikmedi

Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi
Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Hadise, UNICEF için hazırladığı Ramazan videosunda, Türkiye'yi Gazze, Sudan ve Afrika gibi derin kriz bölgeleriyle aynı kefeye koyarak "Yardıma muhtaç" ülkeler arasında gösterdi. Hadise'nin skandal videosuna tepkiler peş peşe gelirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir." sözleriyle eleştirdi.

  • Şarkıcı Hadise'nin UNICEF için hazırladığı Ramazan videosu, Türkiye'yi Gazze, Sudan ve Afrika gibi kriz bölgeleriyle aynı kategoride 'yardıma muhtaç' ülkeler arasında gösterdi.
  • Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise'nin videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede 'yardıma muhtaç' ülkeler arasında göstermesini 'kabul edilemez bir tutum' olarak nitelendirdi.
  • Saral, Türkiye'nin kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülke olduğunu belirtti.

Şarkıcı Hadise'nin UNICEF için hazırladığı Ramazan videosu, Türkiye'yi Gazze, Sudan ve Afrika gibi derin kriz ve savaş bölgeleriyle aynı kategoride "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi sebebiyle büyük bir tartışma başlattı.

HADİSE'NİN "RAMAZAN" VİDEOSUNA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada hızla yayılan videoya, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yardımsever profilini zedelediği gerekçesiyle tepki yağdı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR TUTUM"

Gelen eleştirilere katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise'nin söylemini sert bir dille eleştirerek, durumu "küresel duyarlılık adı altında yapılan ciddi bir basiretsizlik" olarak nitelendirdi. Saral şunları söyledi: "Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur.

"TÜRKİYE KRİZ BÖLGELERİNİN ÖZNESİ DEĞİL, ORAYA YARDIM GÖTÜREN BİR ÜLKE"

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur.

Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıtt:

Oysa Türkiye'de zengin oldu paraya para demedi

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Emir:

dolar 44 Tl'ye çıktı oldu, bu sabah 43,50'ydi akşama 43,85 oldu Hadise yalan mı söylüyor? Maşallah gündeminizde ekonomi dışında her şey var.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet bal:

oe lere göre doğru söylüyor

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıVEFA:

Akzenginler herkesi kendileri gibi zannediyor halbuki Türkiye'de çok sefil insan var

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin Cicek:

Oktay bey sizinle benim durumum iyi olabilir ama birşeyi artık görmezden gelmekten vazgeçin eflasonu dusuremiyorsunuz daha kötüsü halk büyükşehirlerde açlıktan kırılıyor kira rakamları verilen maaşlar çalışma saatleri hep bir problem yani boş oturmayın yonetemiyorsunuz bir tane halkın yararına olan çalışmanız elle tutulur birseyiniz yok polisler boşuna mı suç örgütleri ile hareket ediyor garipler gecinemiyorlar varın halkın durumunu siz düşünün.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

