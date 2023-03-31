Hadise çok cesur! Yeni şarkısının kapağı için küvette yarıçıplak poz verdi

Hadise, sosyal medya hesabından küvette yarıçıplak verdiği bir pozu yayınlayarak yeni şarkısı Feryat'ın 14 Nisan'da çıkacağının müjdesini verdi. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, 14 Nisan'da yeni şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandıran Hadise, "Feryat" adlı yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlandığını duyurdu.

KÜVETTE POZ VERDİ

Yeni şarkısının klibi için Utku Kemal yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Hadise, 14,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şarkının kapak fotoğrafını paylaştı. Hadise şarkı kapağı için üstsüz şekilde küvete girerek poz verdi. Hadise'nin küvette yarıçıplak verdiği pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı.