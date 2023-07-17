Güzide Mertcan, MasterChef All Star'a veda etti! Sosyal medyadan ateş püskürdü

MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Güzide, Berker, Mert, ve Gamze arasında yapılan elemede yarışmaya veda eden isim Güzide oldu. Elendikten sonra sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yapan Güzide "'Seni psikolojik olarak bitireceğim' diyen birine dost sandığım kişi 'Güzide'yi psikolojisine değil duruşuna oynayarak bitirebilirsin' diye yol gösteriyorsa o savaşta benim yerim yok demektir" dedi.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef All Star dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Güzide, Berker, Mert, ve Gamze arasında yapılan elemede yarışmaya veda eden isim Güzide oldu. İddialı isim, elendikten sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kuyusunun kazıldığını iddia ederek ateş püskürdü.

GÜZİDE YARIŞMAYA VEDA ETTİ

MasterChef'in dün akşam yayınlanan bölümünde Rıfat, Eray, Batuhan, Gamze, Mert, Berker ve Güzide arasında eleme heyecanı yaşandı. İlk turda başarılı olamayan Gamze, Güzide, Berker ve Mert, Mehmet Yalçınkaya'nın hazırladığı tabağı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda yarışmaya veda eden isim ise iddialı yarışmacılardan Güzide oldu.

TABAĞINI EKSİK ÜRÜNLE ÇIKARDI

Yarışmada Tahsin'le tartıştıktan sonra morali bozulan Güzide'nin eti pişiremeyerek tabağına eksik ürün koyması ve "Sona kadar gidemeyeceksem vakit harcamanın anlamı yok" demesi bilerek elendiği iddiasını gündeme getirdi. İddiaların ardından Instagram hesabından zehir zemberek bir açıklama yapan Güzide Mertcan, isim vermeden bazı yarışmacıları hedef aldı.

"KİMSENİN ARKASINDAN KUYUSUNU KAZMADAN YEMEK YAPTIM"

Yaşadıklarına değinen Güzide Mertcan şunları söyledi: "Konuşsam sayfalara sığmaz. Ama ben susmayı tercih ediyorum. Çok isteyerek geldiğim All Star macerasında yolculuğum oldukça kısa sürdü. Süreç içerisinde kulis yapmadan, kimseyi kayırmadan, kamera önünde yada arkasında kuyusunu kazmadan sadece yemek yaparak yol alabileceğime, maalesef inancımı kaybettim. Seni psikolojik olarak bitireceğim diyen birine dost sandığım kişi Güzide'yi psikolojisine değil duruşuna oynayarak bitirebilirsin diye yol gösteriyorsa o savaşta benim yerim yok demektir. Gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki bilerek kötü tabak yapmadım ama orada geçirdiğim her günün de bana kötü geleceğini bilerek çıktım yarışa hali ile tabağıma bu duygum yansıdı. Bana kalbini açıp destekleyen herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bildiğim tek bir şey var düşürülmeye çalışıldığım konumda siz de olmamı istemezdiniz."